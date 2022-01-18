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Российский рынок акций закончил торги рекордным за два года обвалом

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Российский рынок акций закончил торги падением на 6,5% по индексу Мосбиржи. Это сильнейшее падение с марта 2020 года. Это следует из данных Мосбиржи.

Рублевый индекс к закрытию основных торгов упал на 6,5%, до 3328,94 пункта, а долларовый индекс РТС – на 7,29%, до 1367,45 пункта. В течение торгов рублевый индекс Мосбиржи падал на 7,4%, а долларовый РТС – на 8,1%.

В начале пандемии в 2020 году на фоне панического обвала мировых рынков из-за коронавируса индекс Мосбиржи обвалился на 8,28%, РТС – на 11,03%.

До этого стало известно, что курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся до 88,02 руб. Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер объяснял, почему в 2021 году у евровалюты была плохая динамика: она потеряла 7% к доллару и продемонстрировала один из худших результатов среди валют фондирования.

За 2021 год объем торгов на Московской бирже увеличился на 6,6%, достигнув рекордного показателя в 1,01 квадриллиона рублей. Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года зафиксированы и на рынке акций. За 12 месяцев они выросли на четверть, до 30 трлн руб. Срочный рынок вырос на 21,7%, до 158 трлн руб., а денежный – на 11,1%, до 474 трлн руб.

Рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) показал практически пятикратный рост, достигнув 2,8 трлн руб., рынок драгметаллов вырос в четыре раза, до 209,2 млрд руб.

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