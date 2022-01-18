Генсек НАТО прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членам альянса надо пользоваться разными источниками поставок газа для своих стран, сообщает РИА «Новости».

«Есть разные точки зрения у союзников в отношении проекта «Северный поток — 2». Но все союзники сходятся во мнении о важности диверсифицировать источники поставок энергии по разным причинам», — цитирует агентство слова генсека.

Он отметил, что подобная позиция важна по причинам, связанным с экологией и безопасностью одновременно.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, что проект газопровода «Северный поток — 2» столкнется с последствиями в случае использования Россией энергосферы в качестве давления на Европу.

До этого Лавров призывал Германию не политизировать проект газопровода «Северный поток — 2».

Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот допустил, что газопровод «Северный поток — 2» может использоваться в качестве инструмента давления на Россию в случае «агрессии» по отношению к Украине.