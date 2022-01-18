Глава МИД ФРГ предупредила о негативном сценарии для «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что проект газопровода «Северный поток — 2» столкнется с последствиями в случае использования Россией энергосферы в качестве давления на Европу, сообщает РИА «Новости».

«Мы снова и снова подчеркивали на самых разных уровнях: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом», — отметила глава министерства.

По ее словам, в коалиционном договоре нового правительства Германии отмечено, что все инфраструктурные проекты, включая «Северный поток — 2», попадают под законодательство Евросоюза. По этой причине сертификация газопровода приостановлена.

Ранее Сергей Лавров призвал Германию не политизировать проект газопровода «Северный поток — 2».

До этого глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот допустил, что газопровод «Северный поток — 2» может использоваться в качестве инструмента давления на Россию в случае «агрессии» по отношению к Украине.