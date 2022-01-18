Бюджетные туры в Таиланд закончились из-за высокого спроса

После новогодних праздников спрос на путешествия в Таиланд сильно оживился, из-за чего число недорогих туров стало стремительно сокращаться. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как отметили в ассоциации, есть компании, где объем январских бронирований даже превышает показатели 2019 года. В частности это связано с эффектом низкой базы. Более чем в два раза подросший ценник на туры отчасти компенсирует компаниям потери от проседания турпотока в абсолютных цифрах.

Эксперты считают, что бюджетного туризма в Таиланде сейчас почти нет. Так, средний ценник на пятизвездочный отель в Пхукете на 14 ночей на двоих составляет в среднем в $5 тыс. без учета стоимости перелета.

Несмотря на то, у Таиланда достаточно жесткие требования на въезд туристов, у страны есть свои поклонники. Кроме того, с 11 января в «песочницу» вернулись три провинции – Краби, Пхангнга и Сураттхани.

Эксперты туристического рынка считают, что спрос на Таиланд был высоким как в период новогодних праздников, так и сейчас. Например, на Пхукете отдыхает много российских знаменитостей.

В конце декабря стало известно, что Таиланд временно закрыл все провинции страны для посещения туристами, кроме Пхукета. Другие провинции Таиланда могут открыться для посещения лишь только в том случае, если туристы пройдут обязательный карантин в номере отеля.