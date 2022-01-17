В ФРГ заявили о заинтересованности в транзите газа от «Северного потока – 2» и ГТС Украины

Глава Восточного комитета экономики ФРГ Оливер Хермес заявил, что Германия заинтересована в том, чтобы получать энергоресурсы как через «Северный поток — 2», так и по украинскому маршруту. Об этом сообщает ТАСС.

«За последние несколько месяцев нам стало отчетливо ясно, что на время энергетического перехода в Европе мы будем зависеть от природного газа. Для создания надежных поставок нам нужна украинская транзитная сеть, а также «Северный поток — 2». Эти маршруты не должны противопоставляться друг другу. Государствам Евросоюза нужна вся доступная существующая инфраструктура. Окончательная сертификация «Северного потока — 2» должна произойти не политическим вопросом, а чисто техническим», — заявил Хермес.

В публикации отмечается, что как Россия, так и Украина являются важными партнерами Германии и ЕС на пути к энергетическому переходу.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» пока «не полностью соответствует» европейскому праву, потому его сертификация приостановлена.

Она также добавила, что Запад примет «подходящие меры» по вопросу «Северного потока — 2» в случае эскалации вокруг Украины.