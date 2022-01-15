В ФНС рассказали об изменениях в расчете НДФЛ с недвижимостью

Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила россиянам об изменениях, которые вступили с 1 января текущего года при расчете налога с недвижимостью. Перечень опубликован на сайте ведомства.

Так, в декларации 3-НДФЛ отныне можно не указывать доход от продажи недвижимости до истечения трех или пяти лет владения в случае, если доходы от продажи не превышают размер налогового вычета. Новые правила актуальны для граждан, которые продали недвижимость по цене ниже одного миллиона рублей.

Помимо этого, семьи с детьми при продаже квартиры или дома освобождаются от уплаты НДФЛ независимо от срока владения имуществом, однако этот пункт распространяется только на доходы, полученные в результате заключения сделки в 2021 году.

В ФНС также разъяснили изменения, которые касаются предельного минимального срока владения недвижимостью, которая была приобретена по договору долевого участия. Теперь он отсчитывается с момента полной оплаты стоимости объекта по этому договору.

Ранее депутат Государственной думы Евгений Федоров направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, в котором предложил освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже одного вида жилья — унаследованной недвижимости.