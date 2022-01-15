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Новак назвал условия для увеличения поставок российского газа в Европу

Вице-премьер Новак: у РФ есть ресурсы для увеличения поставок газа в ЕС, но нужны инвестиции

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские ресурсы газа огромны, в связи с этим могут быть увеличены поставки топлива в Европу, однако для этого необходимы инвестиции. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — сказал Новак.

По словам вице-премьера, Российская Федерация выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в 2021 году. Кроме того, больше заявленных объемов топливо получили Германия и Турция.

Новак выразил мнение, что энергетический кризис в Европе начался из-за недальновидной политики Европейского союза и Европейской комиссии, которая на протяжении последних лет целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, чтобы уменьшить зависимость от России, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые.

Ранее Новак заявил в эфире телеканала «Россия-1», что никакой вины ни «Газпрома», ни России в энергокризисе в Европе нет.

14 января газ в Европе подорожал до $1100 за тысячу кубометров.

13 января цена газа на европейской бирже поднималась выше $1000 за тыс. кубометров. Повышение стоимости топлива происходило на фоне заявлений «Газпрома», что из европейских газовых хранилищ было выкачано более половины запасов, а уровень их наполнения находится на минимальной отметке за последние годы.

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