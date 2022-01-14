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В руководстве Центробанка произошли серьезные кадровые перестановки

Заместители Набуиллиной Швецов и Скобелкин покинут ЦБ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В ближайшие недели в Центробанке произойдут серьезные кадровые перестановки, сообщает пресс-служба регулятора.

Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов с 21 марта покидает свой пост. Известно, что он продолжит карьеру вне Банка России. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Швецов сыграл ключевую роль в создании мегарегулятора.

«Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка», — отметила Набиуллина.

В то же время первым заместителем председателя Центробанка с 17 января назначается Владимир Чистюхин. До этого он занимал пост зампредседателя регулятора. Чистюхин будет курировать работу департамента стратегического развития финансового рынка, департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, департамента корпоративных отношений, службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, службы анализа рисков.

С понедельника директор департамента страхового рынка Филипп Габуния перейдет на позицию Чистюхина.

Кроме того, еще один зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин покинет свой пост с 25 января. Он также будет работать за пределами Банка России. Набиуллина отметила, что Скобелкин внес большой вклад в повышение прозрачности российской финансовой системы. Место Скобелкина займет Юрий Исаев 26 января.

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