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Силуанов назвал сумму трат на борьбу с коронавирусом в 2021 году

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В прошлом году из федерального бюджета на меры по борьбе с пандемией COVID-19 было потрачено около 850 млрд руб. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума РБК сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина отметил, что значительная часть средств пошла на оказание медицинской помощи. «Наша задача — в первую очередь подготовить первичное звено, подготовить поликлиники, больницы к тому, что придут новые люди, им нужно оказывать помощь. На это нужны деньги. Нужно оплачивать больничные листы, поддержку медиков, обеспечение бесплатными лекарствами», — пояснил Силуанов.

По его мнению, в 2022 году вопрос медпомощи вновь встанет перед властями в связи с распространением варианта «омикрон». Минфин уже понимает масштаб проблемы, а необходимые средства для борьбы с коронавирусом найдены.

В октябре Силуанов говорил, что бюджет в среднем тратит ежедневно на меры по борьбе с пандемией по 2 млрд руб. При всплеске заболеваемости эта сумма вырастает до 3,6 млрд руб.

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