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Набиуллина допустила, что энергопереход вызовет «шок предложения»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что энергопереход представляет мощный долгосрочный структурный проинфляционный фактор, способный стать «шоком предложения». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Надо не забывать, что сейчас начинает уже действовать мощный долгосрочный структурный проинфляционный фактор, который называется энергетический переход, ESG-переход», — сказала глава регулятора.

По словам Набиуллиной, фактор будет носить проинфляционный характер, потому что инвестиции в традиционную энергетику окажутся дороже.

«По сути дела, ESG-фактор — это такой длящийся будет шок предложения, аналогично тому, что было, наверное, с нефтяными ценами в 70-х годах», — сказала во время Гайдаровского форума глава Центробанка.

Набиуллина обратила внимание, что прослеживающийся рост глобальной инфляции является не краткосрочным.

Ранее в ЦБ РФ спрогнозировали снижение инфляции в 2022 году.

Также сообщалось, что годовая инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%.

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