Газ в Европе подорожал до $1100 за тысячу кубометров

Биржевые цены на природный газ на европейских рынках утром в пятницу, 14 января, подскочили более чем на 10%, превысив отметку в $1100 за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

На нидерландском хабе TTF к 10.00 мск стоимость тысячи кубов топлива с поставкой в феврале составляла $1143. На 11.50 мск цена несколько опустилась до $1074 за 1 тыс. кубических метров.

Накануне цена газа на европейской бирже поднималась выше $1000 за тыс. кубометров. Повышение стоимости топлива происходило на фоне заявлений «Газпрома», что из европейских газовых хранилищ было выкачано более половины запасов, а уровень их наполнения находится на минимальной отметке за последние годы.

В конце прошлого года после противоречивых заявлений европейских политиков, сокращения поставок газа по трубопроводу «Ямал — Европа» стоимость топлива на непродолжительное время поднималась выше $2000. Это был рекорд за все время торговли газом.