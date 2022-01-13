Украина может остаться без хлеба из-за отсутствия газа

Украинские хлебозаводы не получили льготного газа от правительства страны, на фоне чего ряд предприятий хлебной отрасли пригрозил прекратить производство. Соответствующее обращение ассоциации «Укрхлебпром» к властям Украины опубликовало бизнес-издание «Delo.ua».

Правительство Украины ранее постановило предоставить отрасли газ по льготным ценам, но спустя две недели после принятия данного документа хлебозаводы продолжают оставаться без этого ресурса. В обращении отмечается, что из-за надежд на получение топлива по скидкам многие предприятия купили газ только на первую половину января. При этом производители хлеба подчеркнули, что могли бы продолжить приобретать топливо по рыночным ценам, однако в таком случае резко вырастет объем долговых обязательств за сырье (муку, в первую очередь) и последующее прекращение его поставок.

«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарских предприятий на грани остановки», — отмечено в публичном обращении.

Глава «Укрхлебпрома» Александр Васильченко объяснил изданию, что бездействие правительства может привести к очень печальным последствиям.

«К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация», — рассказал он.

Ранее председатель объединения «Союз молочных предприятий Украины» Вадим Чагаровский заявил, что в стране могут закрыться компании по производству продуктов.