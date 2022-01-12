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Сенаторы США предложили ввести санкции против крупнейших банков России

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J. Scott Applewhite/AP

Сенаторы от Демократической партии США внесли в сенат законопроект, предусматривающий санкции против одиннадцати российских банков, в том числе самых крупных, в случае вторжения России на Украину. Соответствующий законопроект опубликован на сайте сената США.

В числе организаций, которые планируется внести в санкционный список — Российский фонд прямых инвестиций, а также одиннадцать банков, в том числе «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Московский кредитный банк» и другие финансовые организации. В документе указывается, что ограничительные меры могут коснуться «трех и более» из них.

Попавшие под санкции финансовые институты могут лишиться доступа к системам типа SWIFT.

Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес. Проект также предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России.

Ранее журнал Foreign Affairs призвал американского президента Джо Байдена напугать российского коллегу Владимира Путина серьезными санкциями, способными уничтожить российскую экономику. При этом автор материала Крис Миллер отметил, что эти ограничения сильно скажутся и на Европе, а также напрямую повлияют на Китай и в конце концов на сами Соединенные Штаты.

До этого газета The New York Times сообщила, что Минторг США может принять постановление, которое фактически запретит экспорт в Россию потребительских товаров, в которых используется электроника, произведенная или разработанная у них в стране. Это станет одной из ответных мер в случае вторжения на Украину.

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Отношения России и США
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