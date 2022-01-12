Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вирусолог объяснил феномен повторного заражения COVID-19 19:16
«Динамо» объявило о возвращении Смолова в стиле фильмов о Гарри... 19:11
Палеонтологи сдвинули дату появления людей на территории Эфиопии на 36 тысяч лет 19:02
Астрономы раскрыли тайну образования межзвездного пузыря вокруг Солнца 19:00
Синоптик Шувалов предупредил об аномальной погоде в некоторых регионах России 19:00
Назван срок появления смертельного осложнения у перенесших COVID-19 18:56
США считают часть предложений России по безопасности «неприемлемыми» 18:55
ФСБ заподозрила исламистов в попытке насильственного захвата власти 18:52
Дети не узнали мать после того, как она закрасила 40 своих татуировок 18:50
США и НАТО пригрозили России последствиями при «вторжении»... 18:43

США «с трудом представляют» пуск «Северного потока-2» при эскалации вокруг Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что с трудом может представить запуск газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО, передает РИА «Новости».

«С нашей точки зрения, очень тяжело представить себе, чтобы газопровод был введен в эксплуатацию, чтобы по нему шел газ, если Россия возобновит агрессивные действия в отношении Украины», — сказала она.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может усилить свое присутствие на территории союзников на востоке в случае эскалации конфликта на Украине.

12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялась первое за 2,5 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча продлилась около четырех часов. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть