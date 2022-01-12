США «с трудом представляют» пуск «Северного потока-2» при эскалации вокруг Украины

Первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что с трудом может представить запуск газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО, передает РИА «Новости».

«С нашей точки зрения, очень тяжело представить себе, чтобы газопровод был введен в эксплуатацию, чтобы по нему шел газ, если Россия возобновит агрессивные действия в отношении Украины», — сказала она.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может усилить свое присутствие на территории союзников на востоке в случае эскалации конфликта на Украине.

12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялась первое за 2,5 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча продлилась около четырех часов. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.