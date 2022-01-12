В США зафиксировали максимальную за последние 40 лет инфляцию

Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года и в декабре 2021 года ускорилась до 7%. Об этом сообщает Министерство труда США.

Потребительские цены в США к концу 2021 года ускорили рост до 7% с 6,8%, которые наблюдались в ноябре. Лишь только за декабрь они выросли на 0,5%, отмечается в сообщении министерства.

Из-за того, что инфляция так выросла, она приблизилась к абсолютному рекорду, который наблюдался в июне 1982 года. Тогда она составила 7,2%.

За 2021 год базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты и энергоносители, оказалась на уровне 5,5%. Продукты же подорожали на 6,3%, а сами энергоносители прибавили в цене почти треть (+29,3%).

11 января глава Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джером Пауэлл заявил, что в США могут повысить базовую процентную ставку для борьбы с инфляцией. По его словам, это будет необходимо сделать лишь только в том случае, когда инфляция в стране будет держаться на высоком уровне. При этом чрезвычайные меры использовать не нужно.