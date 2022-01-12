Российские брокеры начали сдавать тесты на «профпригодность» за неопытных инвесторов

Часть российских брокеров начали сдавать тесты за неопытных инвесторов, пользуясь возможностью того, что тестирование проводят они сами. Об этом сообщает Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ).

В компании провели мониторинг соблюдения брокерами базового стандарта защиты прав и интересов неквалифицированных инвесторов. Большая часть проверок крупных брокеров оказалась положительной, однко некоторые не давали инвесторам возможности пройти тестирование в офисе компании. Для его прохождения предлагалось завести личный кабинет и пройти его там.

«Большинство выявленных плохих практик связано со стремлением сотрудников компании помочь клиенту осилить тест», — отмечается в релизе АФРГ.

Так, некоторые сотрудники предлагали воспользоваться онлайн-шпаргалками, «подсветкой» неправильных ответов и выводом на экран правильных ответов для изучения перед второй попыткой и другими хитростями. Однако большинство брокеров все же соблюдают стандарт защиты прав и интересов неквалифицированных инвесторов, поэтому добросовестно относятся к проведению тестов.

В начале июня Совет Федерации одобрил закон, который дает право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или ложная информация.