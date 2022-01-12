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Российские брокеры начали сдавать тесты на «профпригодность» за неопытных инвесторов

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Часть российских брокеров начали сдавать тесты за неопытных инвесторов, пользуясь возможностью того, что тестирование проводят они сами. Об этом сообщает Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ).

В компании провели мониторинг соблюдения брокерами базового стандарта защиты прав и интересов неквалифицированных инвесторов. Большая часть проверок крупных брокеров оказалась положительной, однко некоторые не давали инвесторам возможности пройти тестирование в офисе компании. Для его прохождения предлагалось завести личный кабинет и пройти его там.

«Большинство выявленных плохих практик связано со стремлением сотрудников компании помочь клиенту осилить тест», — отмечается в релизе АФРГ.

Так, некоторые сотрудники предлагали воспользоваться онлайн-шпаргалками, «подсветкой» неправильных ответов и выводом на экран правильных ответов для изучения перед второй попыткой и другими хитростями. Однако большинство брокеров все же соблюдают стандарт защиты прав и интересов неквалифицированных инвесторов, поэтому добросовестно относятся к проведению тестов.

В начале июня Совет Федерации одобрил закон, который дает право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или ложная информация.

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