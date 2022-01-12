В Германии прояснили вопрос с членством Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга 12 января, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал требования России о гарантиях безопасности со стороны НАТО, в том числе относительно нерасширения альянса на восток.

«Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО - ред.) не обсуждается», — сказал немецкий политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не угрожает ультиматумами НАТО в ответ на заявления о приверженности принципу «открытых дверей».

12 января в Брюсселе проходят переговоры с участием России и НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.