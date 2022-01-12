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В «Газпроме» заявили о минимальном уровне газа в ПХГ Европы

«Газпром»: из подземных хранилищ газа Европы поднято уже больше половины топлива

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Hannibal Hanschke/Reuters

В «Газпроме» заявили, что из подземных хранилищ газа в Европе было поднято уже более половины запасов топлива. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6% или 26,6 млрд куб. м газа», — заявили в «Газпроме».

В компании отметили, что запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений.

Ранее руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов заявил, что несмотря на более чем 40% опустошение ПХГ, совсем без газа Европа не останется: полностью исчерпать запасы она сможет лишь весной, и то в условиях особо суровых морозов.

По его словам, государства Евросоюза могут вернуться к традиционному топливу — углю и мазуту, загрузив простаивающие сейчас мощности тепловых электростанций. Но пока особой нужды в этом нет — энергопотребление не растет.

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