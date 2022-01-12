Цена нефти марки Brent продолжает расти

Цена нефти марки Brent продолжила расти 11 января. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным на 04:06 мск, цена за баррель выросла на 0,35% и достигла $84,01. К 04:13 мск — замедлила рост до $83,95 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $84 в ноябре прошлого года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2022 года увеличилась на 0,39% — до $81,54 за баррель.

Мировые цены на нефть утром 10 января выросли из-за опасений инвесторов в перебоях с поставками, связанных с ситуацией в Казахстане. На 8:32 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22%, до $81,93 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI также показали рост, поднявшись на 0,24%, до $79,09.

В конце ноября мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 7%. Так, нефть марки WTI опустилась ниже $65 за баррель, Brent — ниже $68 впервые с 23 августа.