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В Азии может начаться новый энергокризис из-за дефицита угля

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Global Look Press

В 2022 году в Азии может начаться угольный кризис из-за дефицита ресурса на рынке. Об этом «Российской газете» сообщили эксперты энергорынка.

Индонезия до конца января запретила отгрузки угля за границу ради обеспечения внутреннего рынка. Если запрет будет продлен и начнутся морозы, то в Азии может начаться энергетический кризис ничуть не слабее европейского.

«Ситуация может привести к дефициту угля в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и к росту мировых цен на уголь, но краткосрочному», — считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По словам советника отдела по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Дмитрия Федоренко, от поставок угля из Индонезии зависит большинство экономик АТР.

Он считает, что в мировом масштабе рост цен на угол спровоцирует подорожание других энергоресурсов. Увеличение спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии вызовет реакцию в Европе, где и так высокие цены на газ.

Федоренко отметил, что в Китае, Индии и Южной Корее уголь занимает наибольшую долю в генерации электроэнергии и необходимой ему замены на энергорынках в этих странах сейчас нет.

По мнению Андрианова кризис с поставками угля из Индонезии может стать хорошим козырем для России при переговорах о строительстве в Китай нового газопровода «Сила Сибири - 2».

В начале января глава INES (ассоциация немецких операторов систем хранения газа и водорода) Себастьян Блешке сообщил, что хранилища в Европе заполнены, в среднем, только на 56%. Поскольку впереди два самых холодных зимних месяца, есть опасения, что в Европе в 2022 году может закончиться газ, отметил он.

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