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Экономический эффект от программы энергосбережения «Самаранефтегаза» составил 160 млн рублей

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Экономический эффект от реализации программы энергосбережения компании «Самаранефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», в 2021 году составил более 160 млн рублей.

Как отмечается в сообщении пресс-службы «Роснефти», компания сэкономила около 3% от всех затрат на топливно-энергетические ресурсы за прошедший год.

В рамках программы энергосбережения в «Самаранефтегазе» были реализованы около 1500 мероприятий. Стратегия «Роснефть-2030» предусматривает снижение углеродного следа при дальнейшем увеличении операционной и финансовой эффективности деятельности Компании.

Кроме того, «Самаранефтегаз» старается сократить энергопотребление, а также ведет системную работу, направленную на рациональное использование ресурсов, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 «Система энергетического менеджмента».

Благодаря установке погружных электродвигателей с повышенным напряжением и энергоэффективных трансформаторов на механизированном фонде скважин компании удалось повысить энергоэффективность. Этому также поспособствовало применение на объектах наземной инфраструктуры частотно-регулируемого привода насосов.

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