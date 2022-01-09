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США планируют ограничить поставки высокотехнологичной продукции в РФ из-за Украины

Bloomberg: США планируют ограничить поставки в РФ продукции high-tech из-за Украины

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США могут ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию в случае ее агрессии против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что Вашингтон изучает вопрос ограничения экспорта высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО.

По информации агентства, список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

Ранее сообщалось, что Минторг США может запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику, в случае нападения России на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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