Финансист объяснил, как дорогой газ может повлиять на евро

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что чтобы стоимость газа негативно повлияла на курс европейской валюты, они должны держаться на высоком уровне на протяжении довольно длительного времени — не менее года. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Тузов подчеркнул, что высокие цены должны распространяться не только на те объемы, которые реализуются на спотовом рынке, но и на большую часть потребляемого Европой газа.

«Только в этом случае последствия высокой стоимости энергоносителей будут значимо сказываться на объемах производства, уровне инфляции, экспортно-импортном балансе», — рассказал финансист.

Он утверждает, что текущие высокие цены на спотовый газ в Европе «сказываются больше на спекулянтах, чем на экономике» государств ЕС. В значительной степени Евросоюз обеспечен поставками газа благодаря долгосрочным контрактам с Газпромом, стоимость топлива по которым в четыре-пять раз ниже, чем цены на спотовом рынке.

По словам финансиста, краткосрочное повышение цен на топливо не окажет существенного влияния на котировки евро.

Ранее стоимость газа в Европе в ходе торгов 31 декабря впервые с ноября опустилась ниже $900 за тыс. куб. м.