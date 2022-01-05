В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадку

В Казахстане решили перенести на один год полный переход на реализацию сжиженного газа, осуществляемую на электронной торговой площадке. Об этом заявили на сайте правительства республики.

По данным кабмина, исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов дал несколько поручений, необходимых для реализации задач, которые поставил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Смаилов поручил доработать Комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение государственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области», — уточнили в сообщении.

В конечном счете также будут доработаны действующие правила организации торгов сжиженным газом.

Помимо того, властям надо провести расследование на «предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил особую вину за протесты на правительство. Утром 5 января он принял отставку правительства.