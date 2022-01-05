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Экономист рассказала, кому дополнительно повысят пенсии с 2022 года

Экономист Голодова: пенсии повысятся у всех работавших в колхозах до 1992 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова сообщила, что с 2022 года для некоторых категорий неработающих пенсионеров будет предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности. Этой информацией эксперт поделилась с агентством «Прайм».

Дополнительные средства сначала получат те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах, машинно-тракторных станциях и сельскохозяйственных артелях.

Ранее, чтобы получать эту надбавку граждане должны были проживать в сельской местности.

Также сообщалось, что с 1 января они должны вырасти на 5,9%, и средний размер превысит 17 тыс. руб. При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, гарантированный государством, с учетом индексации с 1 января 2022 года составляет 6401 руб.

С 1 апреля на 7,7% вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, а с 1 августа будут скорректированы выплаты работающим пенсионерам, и им не придется обращаться куда-либо из-за автоматического расчета повышения.

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