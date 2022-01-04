В казахстанском городе снизили цену на газ в связи с протестами

Власти казахстанского города Актобе (расположен на западе страны) снизили цену на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) после того, как люди вышли на протесты против повышения цен на топливо. Об этом в своем Instagram написала пресс-служба администрации Актобе.

В пресс-службе заявляли, что участники мирного митинга потребовали от исполнительного органа Актобе решения двух вопросов.

«Первое — освобождение задержанных в ходе митинга. Это требование выполнено - задержанные освобождены», — сказано в сообщении.

Также митингующие требовали снижения цены на сжиженный газ.

«Это требование также выполнено — цена на сжиженный газ снижена до 50 тенге», — добавили в пресс-службе.

Ранее во вторник сообщалось, что протестующие пытаются штурмом взять здание акимат (администрацию) областного центра казахстанского города Актау.

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста цен на газ для машин. Полиция попыталась разогнать демонстрантов и применила к ним силу.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).