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Европа может остаться без газа в 2022 году

Bloomberg: Европе угрожает сильнейший дефицит газа

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Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

По данным агентства Bloomberg, в 2022 году Европа может практически остаться без газа

Хранилища в Европе заполнены, в среднем, только на 56%, сообщает глава INES, ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода Себастьян Блешке.

«Поскольку впереди два самых холодных зимних месяца, есть опасения, что в Европе может закончиться газ. Площадки хранения заполнены только на 56%, что более чем на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за 10 лет», — пояснил Блешке.

Он уточнил, что в случае маловероятного прекращения роста российского экспорта, к концу марта запасы могут сократиться до 15%.

«Трейдеры уже готовятся к худшему: цены на газ, поставляемый с весны до 2023 года, выросли примерно на 40% за последний месяц. Некоторые говорят, что кризис может продлиться до 2025 года, когда следующая волна проектов СПГ в США начнет поставлять на мировой рынок», — сообщили в Bloomberg.

Ранее стало известно, что Россия восстановит объемы добычи нефти до 85%.

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