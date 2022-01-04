Банки предупредили о росте отказов в кредитах из-за ограничений ЦБ

Российские банки могут скорректировать подходы к заемщикам из-за вступления в силу закона, согласно которому Банк России может вводить прямые запреты на выдачу некоторых видов необеспеченных кредитов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей банков.

Соответствующий закон в декабре 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин, а введение новых мер запланировано на 1 июля. Согласно закону Центробанк получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребкредитов и займов банками и микрофинансовыми организациями. Это поможет защитить россиян от попадания в «долговую ловушку».

Регулятор также планирует ограничивать выдачу длинных кредитов сроком более пяти лет, а также работу банков с заемщиками, показатель долговой нагрузки которых больше 80% — тех, кто отдает на погашение кредита более 80% своего дохода.

Ранее в Центробанке сообщили, что с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года число россиян с кредитами выросло на 2,4% до 43 млн человек. По информации регулятора, рост числа россиян с активными кредитами или займами связан с тем, что больше людей стали обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО). Так, в МФО в период с апреля 2020 года по июль 2021-го обратилось более 600 тыс. человек, число таких заемщиков увеличилось до 3 млн.