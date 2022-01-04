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В Японии отложили ввод реактора АЭС «Иката» в коммерческую эксплуатацию

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Ввод третьего реактора японской АЭС «Иката» в коммерческую эксплуатацию, который был запланирован на 4 января, отложен до конца января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Shikoku Electric Power.

Незапланированные работы по очистке оборудования стали причиной отсрочки. В том числе сейчас обрабатывается турбина. Подключение к сети планируется 24 января.

В декабре 2019 работа третьего реактора была остановлена из-за иска местных жителей. В заявлении они указали на риск землетрясений и извержения вулкана в районе АЭС.

Shikoku Electric Power представило суда свои доводы и в марте 2021 было отменено решение о закрытии.

Компания перезапустила реактор 2 декабря прошлого года, который был возведен в 1994 году. Его мощность составляет 890 МВт.

Первый и второй реакторы «Икаты» демонтируются из-за превышения 40-летнего срока их эксплуатации.

Ранее сообщалось, что Германия закрыла половину действующих АЭС.

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