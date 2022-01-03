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Капитализация Apple превысила $3 трлн

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Mark Lennihan/AP

Капитализация корпорации-производителя электроники Apple превысила $3 трлн — компания стала первой в истории фирмой, чья капитализация превысила эту отметку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

В 21.46 по мск стоимость акций Apple выросла на 2,92%, до 182,73 долларов за ценную бумагу, чуть позже этот показатель достиг 182,88 доллара.

Таким образом, капитализация Apple превзошла в объеме фондовый рынок Германии или экономику Великобритании. В 2021 году акции Apple выросли почти на треть. Хотя в 2020 году рост составлял около 80%. Ценные бумаги конкурентов Apple, таких как Microsoft, Amazon, Alphabet и Tesla, в этом году выросли от 10% до 70%.

В конце октября стало известно, что рыночная капитализация Microsoft составляла приблизительно $2,48 трлн, в то время как рыночная капитализация Apple немного отстает и составляет $2,47 трлн. Акции Microsoft с начала года поднялись в цене примерно на 51%, а акции Apple за тот же период — на 14%.

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