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Пенсионерам напомнили об изменениях в 2022 году

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В 2022 году вступят в силу изменения, которые затронут российских пенсионеров, сообщает «Российская газета».

Прежде всего, проходит индексация страховых пенсий. С 1 января они должны вырасти на 5,6%, и средний размер увеличится на сумму более 17 тыс. рублей.

Также с 1 апреля на 7,7% вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, а с 1 августа будут скорректированы выплаты работающим пенсионерам, и им не придется обращаться куда-либо из-за автоматического расчета повышения.

Кроме этого, автоматически будут начисляться досрочные пенсии, по инвалидности и социальные доплаты. А если пенсионеры не могут выплатить кредиты, то в случае признания банкротом, их пенсия освободится от удержаний.

Снизится возраст для получения страховой пенсии — женщинам в возрасте 56,5 лет, а мужчинам в возрасте 61,5 года.

В случае, если на месте проживания пенсионера действует режим чрезвычайной ситуации, то по заявлению в ПФР можно будет получить ежемесячную выплату раньше установленного срока.

Дополнительно сохранится «сельская надбавка» при переезде пенсионера в город (примерно 1600 рублей), а ПФР будет раз в три года информировать мужчин от 45 лет и женщин от 40 лет о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

С 1 января, вдобавок к вышеперечисленному, начал действовать обновленный перечень районов Крайнего Севера, жители которого получают льготы и надбавки.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова объяснила, что для увеличения пенсии есть два пути.

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