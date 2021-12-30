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Мантуров: металлургам не нужна господдержка при переходе на водород

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Российские металлурги обойдутся без господдержки при переходе на водород. Об этом в интервью РБК заявил министр промышленности РФ Денис Мантуров.

«В предыдущие годы металлургические компании развивались самостоятельно. И сейчас эта отрасль самодостаточна и точно не требует изобретения каких-то новых мер поддержки», — отметил министр.

Мантуров считает, что 10 трлн руб., которые назвал владелец «Северстали» и глава ассоциации «Русская сталь» Алексей Мордашов для перехода металлургии России на безуглеродное производство, будут необходимы на весь период перехода до 2060 года. Тогда страна должна достичь углеродной нейтральности. При разделении этой суммы по годам, в итоге получаются не такие огромные цифры.

Но в рамках своих инвестроектов, которые помогают снизить углеродный след, металлурги уже пользуются общеотраслевыми мерами поддержки. Среди них можно выделить механизм специального инвестиционного контракта (СПИК).

По словам министра, сейчас в мире нет доступных технологий, которые помогают получить водород в объемах, необходимых для энергоперехода. Однако до 2060 года достаточно времени, чтобы справиться с этой задачей.

В начале декабря специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что жизнь каждого человека изменится в ближайшие 30 лет из-за масштабной трансформации в рамках энергоперехода.

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