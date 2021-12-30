Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Британия пригрозила России жесткими санкциями за «нападение»... 11:56
В МИД РФ рассказали об окончательной дате переговоров России и США 11:56
В Дагестане выявлен первый случай заражения штаммом «омикрон» 11:55
В России выявили еще 21 073 случая заражения COVID-19 11:54
Автор исследования «Является ли злом существование ада» ответил журналистам 11:49
ГИБДД показала архивное фото первого московского светофора 11:46
Авербух: исключать отмену Олимпиады нельзя, нужно быть готовым к худшему 11:46
На МКС приготовили космическую селедку под шубой 11:45
Названы самые популярные эмодзи 2021 года 11:44
МИД РФ ответил на критику Запада после закрытия «Мемориала» 11:43

Силуанов заявил, что отключение РФ от SWIFT невыгодно западным странам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отключение страны от системы SWIFT не будет выгодно западным странам, сообщает ТАСС.

Как пояснил министр, в случае отключения России от системы Европе придется отказаться от российских товаров.

Ранее заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

В Банке России отмечали, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT будет невыгодно всем участникам этой системы, а это более 100 стран.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть