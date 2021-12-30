Силуанов заявил, что отключение РФ от SWIFT невыгодно западным странам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отключение страны от системы SWIFT не будет выгодно западным странам, сообщает ТАСС.

Как пояснил министр, в случае отключения России от системы Европе придется отказаться от российских товаров.

Ранее заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

В Банке России отмечали, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT будет невыгодно всем участникам этой системы, а это более 100 стран.