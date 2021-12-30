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Эксперт рассказал, как ЕС справится с дефицитом газа в ПХГ

Эксперт РАН Мастепанов: Европа сможет решить проблему нехватки газа в ПХГ

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Alik Keplicz/AP

Руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов заявил, что несмотря на более чем 40% опустошение ПХГ, совсем без газа Европа не останется: полностью исчерпать запасы она сможет лишь весной, и то в условиях особо суровых морозов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Мастепанов отметил, что не нужно нагнетать текущую обстановку с газом в ЕС, ведь для этого нет оснований. Европейские контрагенты не хотят превышать лимит по текущим высоким ценам, поэтому сокращают поставки газа из России.

«Текущая цена на газ – это исключительно спекулятивная. Но в случае, если такие высокие цены будут и в дальнейшем, нехватки газа все равно не будет! В этом случае можно смело утверждать, что сжиженный газ из Соединенных Штатов и Катара пойдет не в КНР, а в Европу. Таким образом проблема будет решена в течение недели – максимум двух», — заявил Мастепанов.

По его словам, государства Евросоюза могут вернуться к традиционному топливу — углю и мазуту, загрузив простаивающие сейчас мощности тепловых электростанций. Но пока особой нужды в этом нет — энергопотребление не растет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о завершении в среду, 29 декабря, заполнения газом второй нитки трубопровода «Северный поток — 2».

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