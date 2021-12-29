ФАС обвинил в нарушении антимонопольного законодательства «Северсталь», «НЛМК» и «ММК»

Федеральная антимонопольная служба обнаружила, что «Северсталь», «ММК», «НЛМК» пользовались своим доминирующим положением на рынке, установив «монопольно высокие цены». Ведомство опубликовало заключение антимонопольной комиссии.

«Комиссия пришла к выводу, что с января 2021 года ПАО «Северсталь», ПАО «ММК», ПАО «НЛМК» установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны. С января 2021 года цены компаний на горячекатаный плоский прокат увеличились несоразмерно изменению расходов <...>, необходимых для производства продукции <...> В материалах дела собраны доказательства, свидетельствующие об установлении ответчиками по делу более высоких цен для внутреннего рынка по сравнению с внешним», — говорится в документе.

Как указали в ведомстве, действия компаний, занимающих доминирующее положение, могли привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. Заседание в отношении «ММК» и «Северстали» должно состояться 20 января 2022 года, а в отношении «НМЛК» - 21 января.

Глава «Опоры России» Александр Калинин в беседе с «Газетой.Ru» заявлял, что повышение производителями цен на металл и изделия из него во время пандемии являются произволом. Он указывал на то, что три монополиста «подняли цены в 2,5 раза».

Цены на металл резко пошли вверх в декабре 2020-го и продолжили рост весной 2021 года. После этого ФАС начал проверку о картельном сговоре в отношении трех крупнейших производителей металла в России – «Северстали», ММК и НЛМК.

Ранее Федеральная антимонопольная служба дала прогноз по росту цен на бензин и дизельное топливо в 2022 году. Как полагают в ведомстве, в следующем году они будут расти на низком уровне. С 1 мая 2021 года в России начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если его корректировка не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Минэнерго может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компаниями новые топливные соглашения по ценам на АЗС.