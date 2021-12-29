Банки России прокомментировали повышение стоимости кредита для невакцинированных

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что российские банки не обсуждают повышение стоимости кредита для людей без справки о вакцинации. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, банки не следят за вакцинацией граждан. О наличии или отсутствии факта вакцинации знают только страховые компании.

«Отдельно банки не смотрят и не могут смотреть, спрашивать о состоянии здоровья и как-либо вообще это учитывать по своим заемщикам», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Банк России 9 января 2022 года расширит границы тарифного коридора по ОСАГО, говорится в заявлении ЦБ. Стоимость страховки будет сильнее зависеть от поведения водителей на дорогах.

Для легковых автомобилей физических лиц базовые ставки расширятся на 10% как вверх, так и вниз. Для общественного транспорта — на 4,9% (сюда входят автобусы, совершающие регулярные перевозки пассажиров, троллейбусы и трамваи). Для других категорий транспортных средств (в частности, такси) границы расширятся на 30%.

Также ЦБ пересмотрел коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, положения о котором начнут действовать с 1 апреля 2022 года) и провел калибровку региональных коэффициентов.