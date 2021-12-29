Путин: Россия готова к незамедлительным поставкам газа по «Северному потоку — 2»

Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении в среду, 29 декабря, заполнения газом второй нитки трубопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС.

«Сейчас, с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров, у России есть возможность наращивать экспорт газа», — сказал российский лидер на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Президент напомнил, что в октябре была заполнена техническим газом первая нитка газопровода «Северный поток — 2».

«Сегодня <...> прошу Миллера Алексея Борисовича, руководителя «Газпрома», доложить об этом, завершается, сегодня должна быть завершена процедура заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2», этого трубопровода общим объемом поставок нашим коллегам в Европе 55 млрд кубометров газа», — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что этот новый дополнительный маршрут «послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке». При этом, устойчивое снабжение прежде всего внутреннего рынка страны является приоритетом в развитии газовой инфраструктуры, напомнил Путин. Поэтому запущена масштабная программа по газификации российских регионов, отметил лидер страны.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что заполнение второй нитки «Северного потока — 2» завершено 29 декабря. Он добавил, что газопровод полностью готов к работе.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.