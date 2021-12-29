Немецкий регулятор рассказал о сертификации «Северного потока – 2»

Изменений в ситуации с сертификацией трубопровода «Северный поток – 2» в настоящее время пока нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Наше сообщение для прессы от 16 ноября по-прежнему является актуальным состоянием [ситуации]», — заявили в агентстве.

Представитель ведомства напомнила, что на пресс-конференции глава регулятора ФРГ Йохен Хоман говорил, что не ожидает решения по сертификации в первой половине следующего года, и нужных документов от оператора о реорганизации фирмы они пока не получали.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре рассказал, что противоречия между позициями канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналены Бербок в отношении проекта газопровода свидетельствуют о возникновении кризиса внутри немецкого правительства. По его мнению, «Северный поток — 2» превратился из частного коммерческого проекта в геополитическую проблему непосредственно по идеологическим соображениям. Он считает, что правительство Германии не представляет, какова реальность, и тем самым ставит под угрозу как энергетическое партнерство между ФРГ и Россией, так и стабильность поставок энергоносителей в Европу.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.