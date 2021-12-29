Тысяча ключевых сотрудников станут акционерами Сбера

Правление Сбера запустило программу долгосрочной мотивации акциями для самых эффективных сотрудников, говорится в пресс-релизе, поступившем в среду, 29 декабря, в редакцию «Газеты.Ru».

Как результат, уже в рамках начального цикла программы тысяча ключевых сотрудников компании получат часть вознаграждения акциями Сбера.

Программа долгосрочной мотивации сотрудников акциями компании — эффективная мировая практика сохранения и развития талантов, подчеркнул глава Сбера Герман Греф.

«Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники Сбера получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании», — отметил он.

Отмечается, что программа мотивации будет способствовать воплощению в жизнь целей Стратегии Сбера 2023.

Предусмотрена реализация программы трёхлетними циклами с осуществлением ежегодных промежуточных выплат.