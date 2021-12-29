Новак назвал меры для сдерживания цен на бензин

Вице-премьер России Александр Новак рассказал в интервью РБК, как сдерживать цены на бензин.

Он напомнил, что топливный рынок в России регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Так, в 2022 году индикативная цена в формуле демпфера будет индексирована только на 3%, а уровень компенсации будет повышен с 68% до 83%.

«Снижение экспортной пошлины компенсируется обратным акцизом, это ранее принятое решение, и этот фактор не влияет на рост цен на бензин. На цены влияет рост затрат и акцизов», — заявил вице-премьер.

Новак добавил, что сейчас уже выработаны предложения о корректировке демпфирующего механизма, которые поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также он отметил предложение правительства увеличить долю продаж бензина на бирже с 11% до 12% и дизельного топлива — с 7,5% до 8,5% от производства. Кроме того, власти планируют вести работу «в ручном режиме с нефтяными компаниями по обеспечению необходимого объема торгов на бирже, согласованию планов-графиков ремонтов НПЗ, чтобы не было дефицита топлива, и по обеспечению запасов».

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев назвал условия, при которых цена на бензин «пробьет сумму 100 рублей за литр».