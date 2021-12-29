«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов по субсидируемым тарифам всех жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и для льготной категории граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

Cтоимость билетов из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинская и Магадана в Москву для взрослого составила чуть более 10 тыс. рублей, а из Якутска в Москву - 9,2 тыс. рублей.

Отмечается, что субсидируемый тариф доступен для всех жителей ДФО с постоянной пропиской в регионе. Детям до 12 лет предоставлять документы с пропиской не потребуется.

Льготный билет доступен гражданам России в возрасте до 23 лет, мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, инвалидам и членам многодетных семей. Стоимость билетов из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска, Горно-Алтайска в Москву и обратно для взрослого составит от 6 тыс. до 7,4 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин завил о необходимости увеличения числа рейсов с льготными авиабилетами между Дальним Востоком и Центральной Россией. Он добавил, что число льготных рейсов необходимо увеличить, особенно в периоды высокой нагрузки. Также Путин назвал недопустимым тот факт, что в ряде регионов были сбои с льготными билетами на полеты по этому направлению.