Назван максимальный срок сертификации «Cеверного потока — 2»

Вице-премьер Александр Новак в интервью РБК рассказал о сроках завершения сертификации газопровода «Северный поток — 2». Его слова приводит РИА «Новости».

Он заявил, максимальный срок, когда должна завершиться сертификация проекта — конец первого полугодия 2022 года. Новак надеется, что Европа не станет выдвигать новых требований для запуска трубопровода, политизируя проект.

«От этого никто не застрахован. Но мы надеемся, что таких требований не будет», — сказал вице-премьер.

По его словам, оператор «Северного потока — 2», компания Nord Stream 2 AG, реализует проект строго в соответствии с европейским законодательством. «Любые требования сверх действующего законодательства носят политический характер», — отметил Новак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что газопровод будет сертифицирован сразу после завершения процедур немецкого регулятора.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Европейского союза, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.