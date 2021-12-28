Group-IB : теневой рынок алкоголя в рунете вырос на четверть миллиарда рублей

В 2021 году оборот российского теневого рынка алкоголя в интернете вырос с 2,5 млрд до 2,75 млрд рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитиков Group-IB.

«В этом году оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя снова вырос, но эти цифры могут быть лишь верхушкой айсберга по причине латентности теневого бизнеса», — отметил заместитель генерального директора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков Андрей Бусаргин.

По его словам, подпольная интернет-торговля алкоголем сама по себе достаточно рискованная для покупателей. Это связано с тем, что нет никакой гарантии в оригинальности товара, так как вместо него может быть продана опасная для здоровья подделка.

Рост нелегального рынка связан с тем, что цены на алкоголь серьезно выросли. Кроме того, россияне в последнее время переориентировались на онлайн-покупки, что тоже увеличило оборот теневого рынка алкоголя. При этом официальный запрет на доставку алкогольной продукции не беспокоит ни россиян, ни бизнесменов.

Эксперты Group-IB в 2021 году обнаружили более 3 тыс. онлайн-площадок по продаже спиртных напитков с доставкой, и почти 300 подобных групп в мессенджерах. Основная часть находится в Telegram — на него приходится почти половина каналов для продажи алкоголя.

24 декабря депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил вынести магазины, торгующие алкогольными напитками, за границы городов.

В ответ на это замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что при вынесении алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов, рынок алкоголя может просто уйти в «подполье».