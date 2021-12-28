В Центробанке спрогнозировали снижение инфляции в 2022 году

Центробанк России рассчитывает, что инфляция в РФ снизится на 4-4,5% в 2022 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова передает РИА «Новости».

«Мы рассчитываем, что если жизнь будет складываться так, как мы прогнозируем, исходя из того, какие решения мы принимаем, в следующем году инфляция будет к концу года, 4-4,5%», — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Накануне, 27 декабря, Набиуллина заявила, что годовая инфляция в РФ по итогам 2021 года немного превысит 8%. По ее словам, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты подорожали на 19,4%. Она отметила, что в 2021 году также подорожали автомобили и стройматериалы, но с сентября «не просто замедлились цены, а цены начали снижаться». Глава регулятора подчеркнула, что ниже общего темпа роста цен в 2021 году росли цены на услуги.

Ранее глава ЦБ сообщила, что Банк России еще не добрал жесткости денежно-кредитных условий для снижения инфляции в 2022 году. Он рассказала, что даже при неизменной ставке степень жесткости условий может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся.