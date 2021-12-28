Родственник рассказал подробности о погибшем члене экипажа Ми-2

Троюродный племянник погибшего при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии члена экипажа Дамира Гафурова заявил, что мать его родственника еще не знает о произошедшей трагедии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Его мама даже еще не в курсе, насколько я знаю. Я связывался с родственниками», — поделился Денис Альмятов.

По его словам, Гафуров окончил с отличием Сызранское авиационное училище.

«Его уговаривали там остаться инструктором, но он уехал служить, обзавелся семьей... Он ушел на пенсию, был военным офицером», — рассказал племянник погибшего.

Он уточнил, что после выхода на пенсию Гафуров поехал к супруге в Удмуртию.

27 декабря вертолет Ми-2 вылетел с аэродрома Ижевска для облета магистрального нефтепровода, у населенного пункта Чайковский воздушное судно совершило жесткую посадку. На борту было два человека, один из них скончался. В Следственном комитете России начали проверку.

Ранее сообщалось, что выживший пассажир разбившегося в Удмуртии вертолета Ми-2 находится в сознании.