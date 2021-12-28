Экономист рассказал о факторах, влияющих на уровень инфляции в России

В первом квартале 2022 года инфляция продолжит держаться на высоком уровне. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, передает агентство «Прайм».

По его словам, на уровень инфляции влияет эффект низкой базы. По данным Росстата, с января по май 2021 года зафиксирован рост цен до 6%. Переславский считает, что вновь цены могут увеличиться в феврале предстоящего года, когда Россия получит товары по контрактам с новыми ценниками.

Эксперт предположил, что рост стоимости товаров за 2022 год составит порядка 8%. При этом, по его мнению, инфляция вряд ли останется на уровне 4%, которые спрогнозировал Банк России.

При этом Переславский заметил, что в случае победы над пандемией коронавируса, уровень инфляция будет на уровне 6%. А в случае введения новых санкций в отношении России, распространении штамма «омикрон», усиления напряженности между РФ и Евросоюзом — уровень инфляция может достигнуть 10-12%, добавил экономист.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в РФ по итогам 2021 года немного превысит 8%.