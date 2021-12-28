Мошенники стали использовать «Госуслуги» для займов по чужим данным

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская рассказала, что специалисты зафиксировали мошеннические действия с аккаунтами пользователей портала «Госуслуги», передает ТАСС.

Она сообщила, что в октябре в центр обратился гражданин, который узнал, что на его имя оформлены займы. По данным организации, злоумышленники обратились к оператору мобильной связи от имени пострадавшего и попросили временно отключить его мобильный номер от сети. Пока не было связи, мошенники получили доступ к учетной записи гражданина на портале «Госуслуги», скопировали его персональные данные, а затем направили запросы на оформление кредитов в семь микрофинансовых компаний с поддельной цифровой копией паспорта, где им были выданы деньги.

Мужчина узнал, что на его имя получены кредиты, когда ему начали поступать звонки с требованием вернуть деньги с процентами, уточнила Куровская. В истории посещений портала были замечены чужие устройства, что могло свидетельствовать о взломе аккаунта. Эксперты центра подготовили заявления от потерпевшего о недействительности договоров займа, несколько микрофинансовых компаний уже аннулировали мошеннические сделки. Мужчине все равно пришлось обращаться в суд, так как две организации продолжают начислять пени за просрочку платежей по договорам.

В центре отметили, что с сентября зафиксировали 309 жалоб на мошенничества из-за утечки персональных данных, причем чаще всего пострадавшими являются представители старшего поколения. По данным центра за 2021 год, половина полученных обращений связана с использованием в мошеннических целях персональных данных, в том числе оформлением кредитных договоров без ведома заявителя, активацией «серых» SIM-карт, фишингом и передаче паспортных данных неизвестным лицам.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с риском потери жилья.