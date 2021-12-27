Набиуллина рассказала об инфляции в России по итогам 2021 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в РФ по итогам 2021 года немного превысит 8%. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия-1».

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%. Это много, это больше нашей цели в 4%», — рассказала Набиуллина.

Она подчеркнула, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты подорожали на 19,4%. Она отметила, что в 2021 году также подорожали автомобили и стройматериалы, но с сентября «не просто замедлились цены, а цены начали снижаться».

Набиуллина подчеркнула, что ниже общего темпа роста цен в 2021 году росли цены на услуги.

Ранее глава ЦБ сообщила, что Банк России еще не добрал жесткости денежно-кредитных условий для снижения инфляции в 2022 году.

По ее словам, даже при неизменной ставке степень жесткости условий может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся.

Глава ЦБ также заявила, что в декабре «говорить об окончании цикла ужесточения политики» еще рано. Она пояснила, что в Банке России будут следить за ситуацией с инфляцией и принимать решения в зависимости от этого.