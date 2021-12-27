Стратегическому сотрудничеству «Роснефти» и bp – более 20 лет

Первый автозаправочный комплекс bp был открыт в Москве в 1996 году. В настоящее время сеть насчитывает 122 станции в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Пскове, в Тверской, Смоленской и Новгородской областях. Оператором бренда выступает «Роснефть».

«Роснефть» и bp имеют множество совместных проектов в России. Активное партнерство компаний началось в 1998 году. В 2006 bp приняла активное участие в первичном публичном размещении акций ПАО «НК «Роснефть» и приобрела 1,25% акций. В 2013 году после покупки «Роснефтью» компании ТНК-ВР, bp стала владельцем еще 18,5% акций компании. На данный момент bp является крупнейшим частным акционером «Роснефти», имея 19,75% акций, а также ведущим британским инвестором в российскую экономику с общим объемом инвестиций 18 млрд долларов.

Помимо этого, bp и «Роснефть» сотрудничают в торговле нефтепродуктами, технологиях и цифровизации, охране труда, охране окружающей среды и социальных программах.

С 2015 года «Роснефть» и bp совместно с индийскими компаниями в рамках ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири. Уровень добычи составляет 14 тыс. тонн в сутки. За 2020 год было добыто 4,8 млн тонн жидких углеводородов.

В рамках проекта «Харампурнефтегаз» компании продолжают освоение Харампурского и Фестивального лицензионных участков в Западной Сибири.

Примером успешного сотрудничества «Роснефти» и bp является проект освоения газового месторождения «Зохр» в Египте, которое было открыто в 2015 года. В августе 2019 проектный уровень суточной добычи газа составил 76 млн кубометров.

«Роснефть» и bp планируют создать совместное предприятие по развитию инфраструктуры для заправок автотранспорта природным газом в РФ.

Также компании сотрудничают в области углеродного менеджмента. Соглашение было подписано в феврале 2021 года.

Помимо этого, «Роснефть» и ВР занимаются разработкой новейших стандартов проектирования и оценкой внедрения ряда низкоуглеродных технологий на своих совместных предприятиях в России, рассматривают возможности реализации проектов в области ветроэнергетики, энергоэффективности, улавливания и хранения углерода, а также природного поглощения СО2.

Кроме того, компании являются стратегическими партнерами на рынке нефтепродуктов Германии. Rosneft Deutschland продолжает поставлять нефтепродукты в адрес заправочной сети ВР в Германии, а также основные топлива для сбыта на немецком рынке.