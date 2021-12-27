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Вассерман заявил о неустранимых ошибках экономических решений кабмина

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Ошибки правительства страны приводят к непоправимым последствиям в экономике России. Об этом в эфире ОСН заявил член комитета Госдумы по просвещению, публицист и политолог Анатолий Вассерман.

«Я государственник, что не мешает мне быть в оппозиции к большей части решений экономического блока правительства, поскольку я хорошо знаю теорию, используемую этим блоком. Сам когда-то разделял ее, но потом нашел в ней не просто ошибки, а принципиальную неизбежность и неустранимость этих ошибок», — отметил Вассерман.

По его словам, экономическую теорию, которую используют в Нобелевском комитете по экономике и Высшей школе экономики, невозможно хоть как-то исправить или модернизировать. и в этом нет никакого смысла. Поэтому необходимо заменить ее на более адекватные теории.

Финансовый результат российской экономики за девять месяцев этого года оказался рекордным. В январе-сентябре 2021 года прибыль российских предприятий составила 19,6 трлн руб. Это выше прибыли в соответствующем периоде 2020 года на 12,4 трлн руб., или на 175,9%, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, обнародованном 22 декабря.

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